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В Twitter ввели меры против покупки компании Илоном Маском

Совет директоров Twitter утвердил меры, чтобы не допустить покупки компании Илоном Маском

Фото: Global Look Press

Совет директоров Twitter утвердил ограничительную меру на покупку доли в компании, пишет ТАСС.

Известно, что введенное правило не допускает, чтобы кто-либо мог нарастить долю более 15 процентов. Эта мера, в частности, направлена против покупки Twitter главой Tesla и Space Х Илоном Маском.

Ранее сообщалось, что Маск выступил с идеей выкупить Twitter за 54,20 доллара за акцию, сделав «наилучшее и окончательное» предложение. В письме правлению миллиардер заявил, что, по его мнению, компания «не будет ни процветать, ни служить общественному императиву в ее нынешнем виде».

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Марина Совина
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