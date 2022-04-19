Оценена готовность США отправить кадровых военных на Украину

Политолог Вадим Козюлин усомнился в готовности США отправить кадровых военных на Украину

Силовое участие Соединенных Штатов в боевых действиях на Украине может быть обеспечено сотрудниками частных военных компаний (ЧВК), а не военнослужащими. Такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» поделился заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Политолог усомнился в готовности США отправить кадровых военных на Украину, как предложил американский сенатор Кристофер Кунс. Он напомнил, что США нередко прибегают именно к услугам ЧВК в «горячих точках» как для выполнения военных задач, так и для строительства инфраструктуры и так далее.

«ЧВК — это часть силового внешнеполитического инструмента Соединенных Штатов. Они научили весь мир пользоваться этим инструментом, это американский метод. Так что это [отправка ЧВК на Украину] вполне возможна», — отметил он.

Ранее сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс потребовал от властей США отправить на Украину свои войска, чтобы не допустить превращения страны во «вторую Сирию». По словам Кунса, президент США Джо Байден и его администрация сделали многое для введения жестких санкций против Москвы и привлечения к ним стран, которые раньше предпочитали оставаться в стороне, однако теперь наступил критический момент, которые требует военного вмешательства США.