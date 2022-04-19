Макрон и Ле Пен нашли согласие в одном вопросе

Express: Макрон и Ле Пен сошлись в своем пренебрежительном отношении к Великобритании

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и глава республики Эммануэль Макрон нашли согласие в одном вопросе, который касается отношений Пятой республики с Великобританией. Об этом пишет издание Daily Express.

Автор издания Пол Болдуин указывает на пренебрежительное отношение к Лондону со стороны действующего президента Франции. Болдуин напоминает, что Макрон неоднократно угрожал прекратить подачу электроэнергии в Британию. Помимо этого, в декабре 2021 года Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном, правящим «великой страной».

Солидарна с главой государства и Ле Пен, пишет Болдуин. По его мнению, придя к власти, лидер «Национального объединения» будет бороться за запрет любого британского сельскохозяйственного экспорта во Францию либо же обложит его непосильными налогами.

«Кто бы из них ни выиграл в воскресенье (24 апреля — прим. «Ленты.ру»), Британия в любом случае проиграла», — заключил Болдуин.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. За Марин Ле Пен проголосовали 23,15 процента избирателей, за действующего главу республики Эммануэля Макрона — 27,84 процента. Второй тур выборов состоится 24 апреля.