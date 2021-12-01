Макрон назвал клоуном премьер-министра Британии Бориса Джонсона

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном, правящим «великой страной». Об этом сообщает Express со ссылкой на комментарий французского лидера еженедельному сатирическому изданию Le Canard Enchaine.
Политик сделал заявление на фоне миграционного кризиса в проливе Ла-Манш. Он обвинил главу Британии в несерьезности и указал, что Джонсон подвел страну. «Очень грустно видеть великую страну, с которой мы могли так много сделать, во главе с клоуном», — заявил Макрон.
Официальный представитель премьер-министра Великобритании в ответ на комментарии французского лидера посоветовал правительствам обоих государств сосредоточиться на решении кризиса, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.
Отношения Макрона и Джонсона ухудшились после того, как британский премьер публично обнародовал письмо французскому президенту с предложениями по борьбе с нелегальной миграцией. Макрон раскритиковал подход Джонсона к работе и отметил, что лидеры стран не общаются между собой посредством Twitter или публикации писем.
Париж и Лондон активно обсуждают, как можно решить проблему с нелегалами, на фоне многочисленных сообщений об утонувших в Ла-Манше мигрантах. 24 ноября в водах Па-де-Кале у берегов Франции затонула лодка, перевозившая нелегалов. Погиб 31 человек, двое выжили, однако их жизни сейчас в опасности.
При этом французские полицейские разрешали толпе мигрантов беспрепятственно покинуть берег Франции в попытке переплыть Ла-Манш по пути в Великобританию. Тогда в Британии заявили, что предлагали французской стороне организовать совместное патрулирование Ла-Манша, однако не получили согласия из Парижа.