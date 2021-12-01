Макрон назвал клоуном премьер-министра Британии Бориса Джонсона

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном, правящим «великой страной». Об этом сообщает Express со ссылкой на комментарий французского лидера еженедельному сатирическому изданию Le Canard Enchaine.

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Политик сделал заявление на фоне миграционного кризиса в проливе Ла-Манш. Он обвинил главу Британии в несерьезности и указал, что Джонсон подвел страну. «Очень грустно видеть великую страну, с которой мы могли так много сделать, во главе с клоуном», — заявил Макрон.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании в ответ на комментарии французского лидера посоветовал правительствам обоих государств сосредоточиться на решении кризиса, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.

Отношения Макрона и Джонсона ухудшились после того, как британский премьер публично обнародовал письмо французскому президенту с предложениями по борьбе с нелегальной миграцией. Макрон раскритиковал подход Джонсона к работе и отметил, что лидеры стран не общаются между собой посредством Twitter или публикации писем.

Париж и Лондон активно обсуждают, как можно решить проблему с нелегалами, на фоне многочисленных сообщений об утонувших в Ла-Манше мигрантах. 24 ноября в водах Па-де-Кале у берегов Франции затонула лодка, перевозившая нелегалов. Погиб 31 человек, двое выжили, однако их жизни сейчас в опасности.

При этом французские полицейские разрешали толпе мигрантов беспрепятственно покинуть берег Франции в попытке переплыть Ла-Манш по пути в Великобританию. Тогда в Британии заявили, что предлагали французской стороне организовать совместное патрулирование Ла-Манша, однако не получили согласия из Парижа.