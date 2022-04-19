Пользователи Windows 11 остались без обновлений

Windows Latest: многие пользователи ПК не смогли обновить Windows 11 из-за ошибки

Пользователи ПК пожаловались на то, что не могут получить актуальное обновление Windows 11 из-за неизвестной ошибки. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Специалисты обратили внимание на жалобы многих владельцев компьютеров, оставленные на официальном форуме Microsoft. В сообщениях пользователи рассказали, что не могут получить или запустить обновление Windows 11. Чаще всего потребители сталкивались с ошибкой 0xc1900101.

Журналисты не смогли найти информации о данной ошибке. Однако в Microsoft отреагировали на сообщения пользователей, которые остались без обновлений операционной системы. «0xc1900101 — это распространенная ошибка, отображаемая при сбое обновлений», — рассказали специалисты компании. В корпорации также отметили, что в зависимости от версии сборки Windows могут быть разные первопричины появления проблемы.

Позже авторы издания самостоятельно нашли способ исправить ошибку на предварительных версиях Windows 11. Для этого нужно открыть «Проводник», зайти на системный диск, найти и открыть каталог system32, а затем удалить из него файл SecretFilterAP.dll. После перезагрузки компьютера должна начаться загрузка ранее недоступного обновления.

В середине апреля стало известно, что популярные браузеры перестали запускаться после выхода последнего обновления для Windows 10 и 11. Сбой связали с проблемой совместимости между актуальным апдейтом и антивирусом ESET.