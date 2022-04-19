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Спорт

«Ак Барс» анонсировал назначение Знарка

«Ак Барс» анонсировал назначение на пост главного тренера Олега Знарка
Олег Знарок

Олег Знарок. Фото: Yevgeny Philippov / Globallookpress.com

Казанский «Ак Барс» анонсировал назначение на пост главного тренера команды российского специалиста Олега Знарка. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В Telegram-канале «Ак Барса» появился фотоколлаж со Знарком в цветах клубной символики. «Олег Знарок — топ», — сказано в подписи к изображению.

11 апреля клуб объявил об уходе с поста главного тренера Дмитрия Квартального. Тогда же в пресс-службе казанцев подчеркнули, что о замене будет объявлено до 1 мая.

Последним клубом Знарка в КХЛ был московский «Спартак». Также специалист работал тренером-консультантом в штабе сборной России.

В качестве тренера Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина. Дважды он завоевывал титул вместе со столичным «Динамо», один раз, будучи у руля СКА.

Николай Костюков
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