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Стало известно число мирных жителей в бункерах «Азовстали»

В бункере завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся как минимум 200 гражданских

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В бункере на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся как минимум 200 мирных жителей, в том числе маленькие дети и старики. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo.

О числе гражданских, прятавшихся в бункерах, рассказали сами мирные жители, которые вышли из подвалов домов, находящихся у проходной завода. По их данным, на территории промзоны есть как минимум один бункер. Туда гражданских лиц заводили военные.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о зачистке военными республики территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов. По словам главы российского региона, чеченские военные «прочесывают каждый квадрат» предприятия, который украинские военные «превратили в приличный укрепрайон».

Также 20 апреля Вооруженные силы (ВС) России снова призвали украинских боевиков и иностранных наемников, заблокированных в Мариуполе, с 14:00 20 апреля прекратить боевые действия и сложить оружие.

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Варвара Кошечкина
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