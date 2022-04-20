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Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали» от украинских националистов

Глава Чечни Кадыров рассказал о зачистке комбината «Азовсталь» от украинских националистов
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о зачистке военными республики территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов.

По словам главы российского региона, чеченские военные «прочесывают каждый квадрат» предприятия, который украинские военные «превратили в приличный укрепрайон».

На этот раз свою работу воины из ЧР совместно с представителями силовых структур ДНР выполнили на отлично. По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел.

Рамзан КадыровГлава Чечни

По оценке Кадырова, «счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян» настолько, что для атаки противника можно использовать не собственные, а трофейные боекомплекты.

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Новая группа добровольцев

Во вторник, 19 апреля, Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще одной группы добровольцев из Грозного в Донбасс, в их числе сотни представителей народов России.

Он также заявил, что российские военные 19 апреля установят полный контроль над расположенным в Мариуполе заводом «Азовсталь». По его словам, покидающих населенные пункты продолжат «дальше ловить в Харькове, Киеве, где бы они ни были».

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Предложение Минобороны

Между тем Вооруженные силы (ВС) России снова призвали украинских боевиков и иностранных наемников, заблокированных в Мариуполе, с 14:00 по московскому времени 20 апреля, прекратить боевые действия и сложить оружие. Для этого предусмотрен специальный алгоритм действий.

Согласно ему, с 13:00 по Москве российская и украинская стороны должны установить связь для взаимного обмена информацией; с 13:30 предлагается установить «режим тишины». Алгоритм предполагает выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, без какого-либо оружия и боеприпасов с 14:00.

Руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи

Минобороны России

В случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие, российская сторона призывает Киев повлиять на боевиков в гарантированном соблюдении «режима тишины» для вывода мирных жителей, если таковые находятся на территории «Азовстали».

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Следующая фаза спецоперации

Во вторник, 19 апреля, глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале новой фазы спецоперации. Он подчеркнул, что она направлена на «полное освобождение» Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые провозглашены в результате народного референдума 2014 года.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, причина спецоперации кроется в самодовольстве и вседозволенности стран Запада после окончания Второй мировой войны, а также в желании использовать Украину в качестве плацдарма для своих интересов и против Москвы.

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Бывший главком ВДВ России, глава «Ассоциации Героев», генерал-полковник Владимир Шаманов считает, что цели первого этапа операции достигнуты. По его словам, российским войскам удалось подавить украинские силы ПВО. Также Россия нанесла существенный урон военной инфраструктуре Украины и лишила страну централизованного государственного и военного управления.

Теперь же, полагает он, следующим этапом спецоперации на Украине должно стать освобождение Одессы. По его словам, Мариуполь и некоторые другие укрепленные районы сдерживают подразделения.

Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмёмся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле

Владимир ШамановГлава «Ассоциации Героев»

По словам генерала, перед российскими военными стоит задача провести демилитаризацию Украины, то есть лишить страну опасного для России военного потенциала. Он заявил, что это невозможно сделать в рамках двух областей. Шаманов также добавил, что следует установить контроль в административных центрах и поддержать мирное гражданское самоуправление.

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Марина Совина
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