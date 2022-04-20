Госдума запретила необоснованный сбор персональных данных

Госдума приняла закон о запрете необоснованного сбора персональных данных потребителей

В Госдуме приняли закон, который запрещает необоснованный сбор персональных данных россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, новый закон запрещает продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов отказывать в заключении и исполнении договора потребителям, которые не захотели предоставить свои персональные данные. Исключением станут случаи, предусмотренные российским законодательством или исполнением этого договора. При этом отмечается, что люди будут иметь право потребовать у продавцов объяснить причину отказа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что сейчас при совершении покупок или оплате услуг у россиян собирают адреса электронной почты, номера телефонов и другую личную информацию. Причем, как уточнил он, от потребителей могут потребовать предоставить сведения, которые не являются обязательными. Володин подчеркнул, что новый закон будет защищать права граждан страны.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Сизов дал россиянам советы, которым необходимо следовать при утечке персональных данных. В первую очередь специалист призвал пользователей менять пароли от электронной почты и банковских карт.