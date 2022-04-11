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Россиянам дали советы по защите персональных данных в случае их утечки

IT-эксперт Сизов призвал менять пароли от почты и банковских карт в случае утечки данных

Фото: Steve Marcus / Reuters

Эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов дал россиянам советы, которым необходимо следовать в случае утечки персональных данных. В интервью радио Sputnik он призвал в первую очередь менять пароли от электронной почты и банковских карт.

«Большинству из нас надо смириться с мыслью, что информация о том, как нас зовут, какие у нас номера телефонов, где мы живем и о многом другом, может быть доступна злоумышленникам», — заявил специалист.

По мнению Сизова, утечка такой информации не заставит людей менять местожительство или номер телефона, который используется годами. Однако некоторые данные все же стоит изменить, предупредил он.

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«В случае, если скомпрометированы данные почтовой системы, лучше всего изменить пароль и в ней, и на других сервисах, где используется такая же информация для входа», — рекомендовал эксперт. Внимательно следить нужно за данными, которые необходимы для нанесения финансового ущерба, добавил он.

«В случаях, когда подобные базы (с украденной персональной информацией — прим. "Ленты.ру") начинают содержать данные о банковских карточках либо других банковских реквизитах, в том числе и паролях, эти вещи надо незамедлительно поменять, обратившись в кредитную организацию», — посоветовал Сизов.

Специалист также предупредил, что в ближайшее время кибератаки на российские ресурсы могут участиться. Однако, по его мнению, компании готовы защищать данные своих клиентов.

«Общее количество атак из-за рубежа возрастет, однако активизировались не только хакеры, но и компании. Они переходят в более бдительный режим работы и отслеживают возможную кражу данных. Лавинной волны утечек клиентской информации не будет», — отметил эксперт.

Ранее IT-эксперт Эльдар Муртазин назвал основные причины утечки персональных данных. В их список он включил установку троянских вирусных программ на компьютер или телефон, а также работу со взломанным ПО. Эксперт также предупредил, что информацию могут слить сервисы и компании, с которыми пользователь работает.

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Асель Минбаева
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