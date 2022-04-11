Россиянам дали советы по защите персональных данных в случае их утечки

IT-эксперт Сизов призвал менять пароли от почты и банковских карт в случае утечки данных

Эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов дал россиянам советы, которым необходимо следовать в случае утечки персональных данных. В интервью радио Sputnik он призвал в первую очередь менять пароли от электронной почты и банковских карт.

«Большинству из нас надо смириться с мыслью, что информация о том, как нас зовут, какие у нас номера телефонов, где мы живем и о многом другом, может быть доступна злоумышленникам», — заявил специалист.

По мнению Сизова, утечка такой информации не заставит людей менять местожительство или номер телефона, который используется годами. Однако некоторые данные все же стоит изменить, предупредил он.

«В случае, если скомпрометированы данные почтовой системы, лучше всего изменить пароль и в ней, и на других сервисах, где используется такая же информация для входа», — рекомендовал эксперт. Внимательно следить нужно за данными, которые необходимы для нанесения финансового ущерба, добавил он.

«В случаях, когда подобные базы (с украденной персональной информацией — прим. "Ленты.ру") начинают содержать данные о банковских карточках либо других банковских реквизитах, в том числе и паролях, эти вещи надо незамедлительно поменять, обратившись в кредитную организацию», — посоветовал Сизов.

Специалист также предупредил, что в ближайшее время кибератаки на российские ресурсы могут участиться. Однако, по его мнению, компании готовы защищать данные своих клиентов.

«Общее количество атак из-за рубежа возрастет, однако активизировались не только хакеры, но и компании. Они переходят в более бдительный режим работы и отслеживают возможную кражу данных. Лавинной волны утечек клиентской информации не будет», — отметил эксперт.

Ранее IT-эксперт Эльдар Муртазин назвал основные причины утечки персональных данных. В их список он включил установку троянских вирусных программ на компьютер или телефон, а также работу со взломанным ПО. Эксперт также предупредил, что информацию могут слить сервисы и компании, с которыми пользователь работает.