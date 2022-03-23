Россиянам назвали основные причины утечки персональных данных
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал основные причины утечки персональных данных пользователей. Его комментарий передает News.ru.
По мнению IT-эксперта, полностью защитить личную информацию от слива в сеть невозможно. Как отметил Муртазин, данные пользователей попадают в интернет по нескольким причинам.
В их список специалист включил установку троянских вирусных программ на компьютер или телефон, а также работу со взломанным, «крякнутым» ПО. «Это прямой путь к тому, чтобы подсадить себе заразу. Эти люди не пользуются антивирусом или игнорируют его предупреждения», — подчеркнул он.
Помимо этого, Муртазин рассказал, что информацию могут слить сервисы и компании, с которыми пользователь работает. Аналитик посоветовал передавать личные данные только организациям с хорошей репутацией.
1 марта представители сервиса «Яндекс.Еда» сообщили об утечке данных клиентов. Уточнялось, что в интернет слили номера телефонов пользователей и информацию об их заказах. В компании «Яндекс» заверили, что после инцидента ужесточили подход к хранению личных данных.