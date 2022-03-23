Россиянам назвали основные причины утечки персональных данных

IT-эксперт Муртазин назвал работу со взломанными программами одной из причин утечки данных

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал основные причины утечки персональных данных пользователей. Его комментарий передает News.ru.

По мнению IT-эксперта, полностью защитить личную информацию от слива в сеть невозможно. Как отметил Муртазин, данные пользователей попадают в интернет по нескольким причинам.

В их список специалист включил установку троянских вирусных программ на компьютер или телефон, а также работу со взломанным, «крякнутым» ПО. «Это прямой путь к тому, чтобы подсадить себе заразу. Эти люди не пользуются антивирусом или игнорируют его предупреждения», — подчеркнул он.

Помимо этого, Муртазин рассказал, что информацию могут слить сервисы и компании, с которыми пользователь работает. Аналитик посоветовал передавать личные данные только организациям с хорошей репутацией.

1 марта представители сервиса «Яндекс.Еда» сообщили об утечке данных клиентов. Уточнялось, что в интернет слили номера телефонов пользователей и информацию об их заказах. В компании «Яндекс» заверили, что после инцидента ужесточили подход к хранению личных данных.