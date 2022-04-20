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Джонни Депп рассказал о жестоком обращении со стороны матери

Голливудский актер Джонни Депп рассказал о жестоком обращении матери с ним

Фото: Samuel Corum / globallookpress.com

Голливудский актер Джонни Депп рассказал о жестоком обращении со стороны матери в ходе суда против бывшей жены, актрисы Эмбер Херд. Об этом пишет журнал People.

58-летний артист заявил, что его покойная мать Бетти Сью Палмер была безжалостна по отношению к нему, когда он рос. «Словесные оскорбления и психологическое насилие было чуть ли не хуже, чем побои. Побои были просто физической болью. С физической болью вы можете справиться. Вы учитесь принимать ее», — сказал Депп.

По его словам, Палмер бросала в него разные предметы, а также била своих детей по голове и «могла быть настолько жестокой, насколько это возможно». Депп подчеркнул, что его отец, Джон Депп-старший был очень добрым, тихим и застенчивым человеком, который «никогда не шел на конфликт с родными».

Ранее 61-летняя родная сестра Джонни Деппа Кристи Дембровски рассказала, что в детстве их с братом неоднократно избивала мать. О жестком обращении матери Бетти Сью Палмер сестра Джонни Деппа поведала в ходе суда между артистом и его бывшей супругой, актрисой Эмбер Херд.

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Сергей Равин
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