Сестра Джонни Деппа рассказала о физическом насилии со стороны их матери

Сестра Джонни Деппа поведала о пережитом насилии со стороны их с актером матери

61-летняя родная сестра Джонни Деппа Кристи Дембровски рассказала о том, что в детстве вместе с братом подвергалась избиению со стороны матери. Об этом сообщает People.

О жестком обращении со стороны матери Бетти Сью Палмер родственница Джонни Деппа поведала во время суда между артистом и его бывшей супругой, актрисой Эмбер Херд. «Мы убегали и прятались. Она била нас, бросала в нас вещи», — призналась Кристи. По ее словам, мать Деппа оскорбляла и их отца, однако тот никак не реагировал.

Дембровски также добавила, что, как и знаменитый брат, не чувствовала себя счастливой в юном возрасте. «На самом деле, в раннем детстве ничто из того, что происходило в нашем доме, не было приятным. Мы никогда не собирались повторять ничего похожего на наше детство», — заявила сестра Джонни Деппа в ответ на обвинения актера в домашнем насилии со стороны Херд.

Сестра артиста уточнила, что с возрастом родительница стала спокойней. Мать Джонни Деппа Бетти Сью Палмер скончалась на 82-м году жизни, в 2016-м, за несколько дней до того, как Эмбер Херд подала на развод с актером.

Ранее во время судебного разбирательства актриса обвинила экс-супруга в том, что он избил ее, а также изнасиловал бутылкой.