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Ошибка продавца сделала мужчину богатым

UPI: житель Айовы сорвал джекпот благодаря ошибке продавца в магазине

Фото: Benoit Doppagne / Globallookpress.com

Житель американского города Уэст-Берлингтон, штат Айова, сорвал джекпот благодаря ошибке продавца при печати лотерейного билета. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Победитель лотереи, 40-летний шеф-повар Джош Бастер, утверждает, что попросил у продавца в магазине пять лотерейных билетов, но тот первоначально распечатал только один. Затем, осознав свой промах, он распечатал четыре оставшихся билета на отдельной квитанции.

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«Я думаю, это изменило числа, которые я бы получил, если бы он не ошибся и распечатал их на одной квитанции», — предполагает мужчина. Ошибка сделала его богатым: ему досталась часть джекпота, составлявшего 20 миллионов долларов (1,6 миллиарда рублей). Размер выигрыша составил миллион долларов (80,7 миллиона рублей).

Магазин получит тысячу долларов (80,7 тысячи рублей) в качестве бонуса за продажу выигрышного билета.

Бастер рассказал, что выигранные деньги позволят ему выплатить кредит за машину и закрыть ипотеку матери, а оставшиеся деньги он отложит на пенсию. «Этот выигрыш позволит избавиться от стресса в жизни. Больше не придется беспокоиться о финансах», — надеется он.

Ранее сообщалось, что жительница США ошиблась с выбором билета мгновенной лотереи из-за грубияна в супермаркете и выиграла десять миллионов долларов. Женщина положила в торговый автомат деньги, но в тот момент, когда она собиралась нажать кнопку выбора билета, ее толкнул один из покупателей.

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Алиса Дмитриева
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