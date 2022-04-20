Who What Wear: популярные в 2000-х годах расклешенные джинсы вернулись в моду

Широкие джинсы, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вернулись в моду в нынешнем сезоне. Об этом сообщает портал Who What Wear.

По информации издания, в 2022 году актуальными стали различные модели данного предмета гардероба, например, «трубы» — брюки с высокой посадкой и прямыми штанинами с одинаковой шириной от верха до низа, а также клеш — расширяющиеся к колену штаны, и джинсы-колокол. Отмечается, что популяризаторами такого вида брюк стали модели Белла Хадид, Эмили Ратаковски, дизайнер Виктория Бэкхем и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

Журналисты составили список трендовых на данный момент джинсов, в который включили продукцию как люксовых, так и массмаркетовых брендов. Например, в подборку попали вещи марок Levi’s, Other Stories, Arket, Karen Millen, H&M, Zara, Mango и Stella Mccartney.

Ранее в апреле балетки, которые были особенно популярны в 2010-х годах, вернулись в моду благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Отмечается, что во время подиумного сезона FW22 именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутой обуви. Так, люксовый бренд Miu Miu предложил сочетать балетки в бежевых и коричневых оттенках с гольфами и юбками длины миди. В то же время манекенщицы Chanel представили на дефиле легендарные балетки марки, которые модельеры дополнили новыми деталями, такими как браслеты и цепочки.