Who What Wear: популярные в 2010 году балетки вновь вернулись в моду

Балетки, которые были особенно популярны в 2010-х годах, вновь вернулись в моду благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал приводит портал Who What Wear.

Отмечается, что во время подиумного сезона FW22 именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутой обуви. Так, люксовый бренд Miu Miu предложил сочетать балетки в бежевых и коричневых оттенках с гольфами и юбками длины миди. В тоже время манекенщицы Chanel представили на дефиле легендарные балетки марки, которые модельеры дополнили новыми деталями, такими как браслеты и цепочки.

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

По мнению модных редакторов, балетки стали популярными среди многих знаменитостей, поскольку данная обувь сочетается с любым предметом гардероба. Например, американский инфлюенсер Фелиция Акерстром вышла в свет в балетках Chanel и актуальной в нынешнем сезоне мини-юбке. В то же время блогерша Девон Карлсон предпочитает носить черные балетки с низко посаженной юбкой-слип и кожаной курткой.

Ранее в марте майки-алкоголички вновь обрели популярность после появления на Неделях моды. Данные изделия были показаны публике на показах таких брендов, как Prada, Jacquemus, Loewe и других. При этом дизайнеры продемонстрировали безрукавки как в классическом стиле, так и в собственной интерпретации.

