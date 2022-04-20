Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Блогер Птушкин отреагировал на запрет въезда в Россию

Птушкин заявил, что выпуска про Поволжье не будет из-за запрета на въезд в Россию

Кадр: Telegram-канал «Антон Птушкин»

Популярный украинский видеоблогер и бывший ведущий программы «Орел и решка» Антон Птушкин отреагировал на запрет въезда на территорию России до 2072 года. Соответствующий пост появился на его странице в Twitter.

«Короче, выпуска про Поволжье не будет», — написал Птушкин.

О том, что блогеру запретили въезд в Россию на 50 лет, стало известно утром 20 апреля. Сообщалось, что такая мера была принята из-за высказываний Птушкина о спецоперации России на Украине.

До этого въезд в Россию запретили украинскому телеведущему и врачу-педиатру Евгению Комаровскому. Уточнялось, что ему запретили пересекать российскую границу «в целях обеспечения обороноспособности, безопасности государства, общественного порядка либо для защиты здоровья населения». Поводом стали антироссийские посты доктора в соцсетях.

24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Джонсон призвал отнестись с милосердием к британским пленным в Мариуполе
Бизнесмена госпитализировали с тяжелыми травмами в Москве
Блогер Птушкин отреагировал на запрет въезда в Россию
Шестеро детей пострадали при распылении перцового баллона в российской школе
Роберт Паттинсон заявил о любви к фильму «Брат»
На Украине опровергли получение самолетов от западных партнеров
Продажа российского угля за рубеж нетипично упала
Бывшего командира районного ДПС осудили за взятки на сумму более миллиона рублей
Кадыров сообщил о взятии населенных пунктов Кременная и Старая Краснянка
Zara захотела вернуться в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.