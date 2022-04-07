Доктору Комаровскому запретили въезд в Россию

Украинскому врачу Евгению Комаровскому запретили въезд в Россию

Украинскому врачу-педиатру и телеведущему Евгению Комаровскому запретили въезд в Россию. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По информации издания, доктору запретили пересекать границу России «в целях обеспечения обороноспособности, безопасности государства, общественного порядка либо для защиты здоровья населения». Отмечается, что мера в отношении Комаровского была принята из-за его постов в социальных сетях.

До начала спецоперации России на Украине доктор публиковал на своих страницах в соцсетях информацию, посвященную здоровью, его посты, в частности, содержали советы в области педиатрии. Уточняется, что характер публикаций врача с начала событий на Украине изменился в сторону антироссийских призывов.

О начале спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, ее целью является «денацификация и демилитаризация Украины».