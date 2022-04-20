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МИД России осудил высказывание Санду о георгиевской ленте

МИД России назвал недопустимым высказывание президента Молдавии Санду о георгиевской ленте

Фото: Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) России осудило высказывание президента Молдавии Майи Санду, которая предложила отправить георгиевскую ленту в «мусорное ведро истории». Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что Россия считает возмутительным решение Молдавии о запрете георгиевской ленты. «Я понимаю, что на Молдавию тоже давят, но есть вещи, которые нельзя предавать. Это же настоящее предательство», — сказала представитель МИД.

Она также назвала недопустимым высказывание Санду о георгиевской ленте. «В очередной раз мы призываем Кишинев отказаться от конфронтационной риторики, наносящей ущерб российско-молдавскому сотрудничеству, или мы будем отвечать. Эти ответы будут болезненными», — заявила Захарова.

Ранее власти Молдавии приняли решение запретить хранение и ношение георгиевской ленты, а также атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителям грозят крупные штрафы или общественные работы.

Президент республики Майа Санду одобрила введенные изменения и призвала отправить георгиевскую ленту в «мусорное ведро истории». Глава государства уверена, что этот символ может быть использован для того, чтобы «посеять вражду в молдавском обществе».

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Алиса Реброва
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