В Молдавии призвали отправить георгиевскую ленту в «мусорное ведро истории»

Президент Молдавии Санду заявила, что георгиевской ленте место в «мусорном ведре истории»

Президент Молдавии Майа Санду призвала отправить георгиевскую ленту в «мусорное ведро истории». Ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, введенный в стране запрет на демонстрацию, изготовление, распространение и хранение георгиевской ленты не помешает почтить людей, погибших за свободу Молдавии. Санду уверена, что этот символ может быть использован для того, чтобы «посеять вражду в молдавском обществе».

Она подчеркнула, что «место подобных символов — в мусорном ведре истории», а Молдавия является нейтральным государством.

«Символы меняют свое значение в зависимости от контекста, сегодня эти символы говорят не о войне, которая была 70 лет назад, они ассоциируются с событиями на Украине. Никто никому не запрещает праздновать 9 мая, наоборот, мы должны чтить и хранить память об этой войне», — заявила президент.

Ранее Санду утвердила одобренный парламентом запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки, а также атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителям грозят крупные штрафы или общественные работы.

Решение раскритиковал бывший глава государства Игорь Додон. По его мнению, этим власти хотят отвлечь общество от проблемы бедности. Он также призвал граждан выйти на Марш Победы 9 мая.