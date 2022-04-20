Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на вопрос о реакции России на обращение Медведчука

Песков заявил, что о реакции России на обращение Медведчука сказать пока нечего
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

России пока нечего сказать по ситуации с обращением председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, где он просит об обмене. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в среду, 20 апреля, приводит РИА Новости.

18 апреля пресс-секретарь президента России также сообщал, что в Кремле пока не было реакции на эту просьбу.

Ранее в апреле Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину, а также главе Украины Владимиру Зеленскому и попросил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя, «которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор».

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта 2022
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля 2022

Оценивая такое заявление украинского оппозиционера, член комитета российской Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал, что эти слова следует воспринимать как «сказанное под дулом автомата».

Помощи в сложившейся ситуации просила также супруга Медведчука Оксана Марченко. Она обращалась к Владимиру Путину, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В России назвали возможный срок индексации пенсий
Пашинян заявил о достижении с Россией окончательного согласия по ряду вопросов
Из подмосковного дома подруги Собчак украли вино на полмиллиона рублей
Путин заявил о помощи России при установлении мира в Донбассе
Задымление возле мэрии Москвы ликвидировали
Необычное природное явление из Африки заметили в Сочи
Путин выразил уверенность в нормализации жизни в Донбассе
Путин назвал заставившую Россию начать спецоперацию причину
Украина вышла из соглашения по созданию ракет с Россией
Появилось видео уличных боев у «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.