Кремль ответил на вопрос о реакции России на обращение Медведчука

Песков заявил, что о реакции России на обращение Медведчука сказать пока нечего

России пока нечего сказать по ситуации с обращением председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, где он просит об обмене. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в среду, 20 апреля, приводит РИА Новости.

18 апреля пресс-секретарь президента России также сообщал, что в Кремле пока не было реакции на эту просьбу.

Ранее в апреле Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину, а также главе Украины Владимиру Зеленскому и попросил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя, «которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор».

Оценивая такое заявление украинского оппозиционера, член комитета российской Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал, что эти слова следует воспринимать как «сказанное под дулом автомата».

Помощи в сложившейся ситуации просила также супруга Медведчука Оксана Марченко. Она обращалась к Владимиру Путину, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.