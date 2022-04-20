Проценко оценил российские запасы препаратов и расходников

Денис Проценко заявил, что Россия имеет годовой запас препаратов и расходников

Россия имеет годовой запас основных препаратов и расходников. Об этом заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, передает ТАСС.

Он оценил ситуацию в этой сфере как стабильную, по его словам препаратов хватит на год. Проценко добавил, что опирается в своих выводах на данные Министерства здравоохранения. Впрочем, он отмечает, что ситуация в отрасли нуждается в тщательном контроле со стороны государства.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что на российских складах и в медицинских организациях есть достаточный запас лекарств.

В четверг, 14 апреля, в СМИ появилась информация о том, что россияне в марте потратили рекордную сумму на закупку лекарства. Всего было потрачено около 134 миллиардов рублей, что примерно в 2,6 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.