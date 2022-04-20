Минобороны сообщило о двух сбитых в Донбассе «Точках-У»

Минобороны доложило, что российские ПВО сбили две ракеты «Точка-У» в Донбассе

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе две тактические украинские ракеты «Точка-У» в Донбассе. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что тактические ракеты ликвидированы в районах Донецкое и Скилеватое. Помимо этого, ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Конашенкова, беспилотники были сбиты над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково и Покровское.

Накануне Минобороны Минобороны доложило об уничтожении зенитно-ракетного комплекса ВСУ «Бук-М1», который располагается в районе города Барвенково. Ведомство также рассказало о перехвате двух «Точек-У» в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. 19 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России последовательно выполняют план освобождения Донецкой и Луганской народных республик , подчеркнув, что на Донбассе проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни.