Семейный психолог рассказал о правилах онлайн-знакомств

Психолог Абрамова посоветовала выяснять при знакомстве в сети намерения и формат общения

Людям свойственно додумывать за других, поэтому с первых минут онлайн-общения с новым человеком лучше сразу узнать о его намерениях, посоветовала семейный психолог Жанна Абрамова. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала о правилах, которые позволят не строить иллюзий и не разочаровываться впоследствии.

Выясняем намерения

«Тут нужно четко понимать, с какой целью человек сидит на сайте. Он, может, пришел пообщаться, а она уже за него замуж вышла. Ведь там есть и незамужние леди, и женатые, которые сидят в сети просто в качестве развлечения. Они пришли пообщаться, у них интрижка онлайн, которая ничего дальше не подразумевает», — объяснила психолог.

Чтобы не возникало казусов и интересы совпадали, Абрамова посоветовала с первых минут общения задавать вопросы о цели нахождения на сайте.

Также, по словам психолога, важно понимать, что, если человек ищет кого-то для встреч или отношений, он вряд ли будет сильно затягивать переписку, а, скорее всего, уже в течение первой недели назначит какую-то встречу.

Выбираем формат общения

«Многие не любят общаться по телефону, им проще именно писать буковками, а кому-то, наоборот, разговаривать. Поэтому также важно обозначить, как у нас в дальнейшем будет происходить коммуникация, потому что многие женщины говорят: "Он мне не звонит, значит, у него есть рядом жена и маленькие дети". Нет, многие мужчины — интроверты, именно поэтому они не выходят в офлайн-пространство, поэтому они знакомятся онлайн, потому что они разговаривать не могут, не любят и не знают о чем», — поделилась психолог.

Желательно, конечно, общаться по видеосвязи, сказала Абрамова, так как фотография и живой человек — разные вещи. А люди с серьезными намерениями, если не брать психотипы, которым трудно общаться вживую, не будут скрывать лицо и голос.

Распознаем мошенников

Психолог также предостерегла от мошенников на сайтах знакомств и рассказала об их типичной схеме.

Они бедную женщину в себя влюбляют, они разговаривают с ней по Skype, общаются долго, рассказывают, что скоро приедут в ее город либо купят ей билет. А потом у них что-то случается с родственниками, и им срочно нужны какие-то деньги. На это вестись нельзя Жанна Абрамова семейный психолог

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше прислушиваться к своей интуиции. Если вы чувствуете при общении с незнакомцем какой-то подвох, лучше его не продолжать, заметила специалист.

Ранее Абрамова дала в разговоре с «Лентой.ру» совет по распознаванию абьюзера в отношениях, а семейный психолог Анна Девятка перечислила пять видов страхов перед новыми отношениями.