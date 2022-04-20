Врач развеяла популярный миф об «углеводном окне» после тренировки

Терапевт Игнатикова опровергла теорию, что можно есть сладости после тренировки

Врач-терапевт Елена Игнатикова дала рекомендации, какие продукты стоит есть после тренировки. В беседе с радио Sputnik она развеяла распространенный миф, что после занятий физкультурой можно есть сладости и жирное и не поправиться.

Игнатикова опровергла популярную теорию, согласно которой после тренировки наступает короткий период так называемого «углеводного окна», во время которого можно употреблять в пищу абсолютно любые продукт без боязни набрать вес или навредить здоровью.

Врач подтвердила, что употребление углеводов в течение часа после тренировки действительно будет правильным выбором, так как за счет них будет восстанавливаться потраченная энергия. Однако питание все равно должно быть умеренным и сбалансированным. «Это должны быть правильные продукты и определенная порция: стакан молока, банан или другой сладкий фрукт. Не должно быть переедания, "углеводное окно" не означает, что надо есть как не в себя, это должно быть на пользу мышцам», — пояснила Игнатикова, добавив, что, если вместо полезной еды выбрать сладости, простые углеводы или фастфуд, вес будет расти, несмотря на физическую активность.

Кроме того, терапевт напомнила, что в шоколаде, мороженом, пирожных и конфетах содержится большое количество сахара, а его максимальная суточная норма для мужчин составляет девять чайных ложек, а для женщин — шесть, потому злоупотреблять такими продуктами нельзя в любое время, а не только после тренировок.

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