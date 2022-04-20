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В нижегородской деревне появится студия детской мультипликации

В нижегородской деревне Простоквашино «Союзмультфильм» создаст студию мультипликации

Фото: страница «Настоящая деревня Простоквашино» во «ВКонтакте»

В деревне Простоквашино Тонкинского района Нижегородской области появится студия детской мультипликации ООО «Союзмультфильм», об этом пишет «Интерфакс».

Для детей будет организовано обучение в студии в формате 40-минутного мастер-класса в группах. На занятии ребята смогут создать собственный мультфильм. Преподавателями выступят авторы проекта «Семейно-детского туристического центра "Деревня Простоквашино"».

«Здание для новой студии в Простоквашине уже есть. Осталось закупить оборудование. "Союзмультфильм" в качестве помощи предложил создать на своей платформе краудфандинговый проект для сбора средств», — сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Сообщалось, что в деревне также сохранилось несколько купеческих домов, в одном из них был создан центр притяжения туристов — простоквашинское отделение почты. Для гостей и местных жителей проводятся тематические мероприятия, кроме того, каждый желающий может отправить письмо или открытку из Простоквашино.

Ранее в апреле глава Ростуризма Зарина Догузова открыла в Волгограде первый в России фестиваль детского туризма «Вместе». Главной целью фестиваля руководитель ведомства назвала создание стандартов детского отдыха внутри страны.

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Дарья Рыбак
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