Против Германии предложили ввести санкции за покупку российского газа

Обозреватель The Telegraph Линн призвал Запад ввести санкции против ФРГ за импорт газа РФ

Колумнист издания The Telegraph Мэттью Линн заявил, что необходимо ввести санкции против ФРГ за покупку российского газа. Слова журналиста приводит РИА Новости.

Британский журналист сообщил, что Германии следует отказаться от импорта энергоносителей из России, поскольку таким образом ее бюджет ежедневно увеличивается на 800 миллионов евро. По его словам, Берлин изучил ситуацию и выяснил, что прекращение поставок газа станет слишком дорогим решением. Поэтому Линн предложил Западу «наказать» Германию за покупку российского газа и ввести против нее санкции.

«Если немцы не хотят идти на жертвы, это их проблемы. <…> Несомненно, близок момент для введения ограничительных мер против Берлина», — призвал обозреватель.

По мнению журналиста, Западу необходимо отказаться от продукции промышленности, автомобилей, химикатов, станков и электрооборудования Германии, если она продолжит приобретать газ у России.

«Хотя Германия и входит в число мощнейших экономик мира, мы сможем заменить ее товары: машины будем завозить из Франции и Японии, химикаты — из Южной Кореи или США», — заключил Линн.

Ранее отказ от российского газа назвали угрозой для Европы. С таким мнением выступил генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна EON Леонард Бирнбаум.