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Путин заявил о способности «Сармата» заставить задуматься угрожающих России

Президент Путин заявил о способности «Сармата» заставить задуматься угрожающих России

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат», испытания которой успешно прошли в среду, 20 апреля, на космодроме Плесецк, может заставить задуматься тех, кто пытается угрожать России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, комментируя итоги пуска, передает ТАСС.

«Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — сказал глава государства.

Он добавил, что аналогов «Сармату» в мире нет и еще долго не будет, и поздравил российских военных с успешным пуском. По словам Путина, данное событие стало знаменательным для армии страны.

Об успешных испытаниях «Сармата» Минобороны сообщило ранее 20 апреля. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме.

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Варвара Кошечкина
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