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Минобороны сообщило об обстреле 1053 объектов на Украине

Минобороны сообщило об ударах артиллерии и ракет по 1053 военным объектам Украины за ночь

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская артиллерия и ракетные войска за ночь нанесли удары по 1053 военным объектам Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя ведомства, среди атакованных объектов уничтожены шесть складов с горюче-смазочными материалами, 31 пункт управления, 106 огневых позиций артиллерии, а так же 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника.

Кроме того, в течение ночи 73 военных объекта были уничтожены авиацией ВКС России. Среди них шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б».

Конашенков добавил, что с начала специальной операции на Украине российские войска уничтожили 2232 единицы специальной военной автомобильной техники, 1029 орудий полевой артиллерии и минометов, 256 установок реактивных систем залпового огня, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 253 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 496 беспилотников и 140 самолетов.

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Константин Лысяков
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