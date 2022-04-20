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Минобороны заявило об уничтожении 73 объектов ВСУ за ночь

Минобороны сообщило, что за ночь на 20 апреля авиация ВКС РФ уничтожила 73 объекта ВСУ

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины. Об этом в среду, 20 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что среди уничтоженных объектов были четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также в результате ударов уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б».

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Ранее российское военное показало на видео, как Су-34 в рамках спецоперации наносят воздушные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там уточнили, что экипажи ВКС РФ отработали удары по сооружениям и складам с вооружением и боеприпасами, которые используют националисты.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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Евгения Куликова
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