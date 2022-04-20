Минобороны показало воздушные удары по объектам на Украине

Минобороны России опубликовало кадры нанесения воздушных ударов Су-34 по объектам ВСУ

Минобороны России показало на видео, как Су-34 в рамках спецоперации наносят воздушные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео военное ведомство предоставило журналистам в среду, 20 апреля.

В министерстве уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи ВКС России отработали удары по сооружениям и складам с вооружением и боеприпасами, которые используют националисты.

«Нанесение авиационных ударов выполнялось одиночно и парами», — уточнили в Минобороны и добавили, что результаты поражения наземных объектов фиксировали средства объективного контроля самолетов и беспилотники.

Ранее 20 апреля российское военное ведомство опубликовало кадры уничтожения высокоточным боеприпасом «Краснополь» пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ.