Минобороны показало уничтожение пункта управления ВСУ с помощью беспилотника

Минобороны показало ликвидацию пункта управления ВСУ боеприпасом «Краснополь»

Минобороны России показало уничтожение высокоточным боеприпасом пункта управления мотопехотного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата. Кадрами ведомство поделилось с журналистами, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Наведение высокоточного оружия и контроль точности нанесения удара осуществлялось расчетом беспилотного летательного аппарата», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что объект был ликвидирован ударом артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Пункт управления ВСУ находился в здании промышленной застройки.

Накануне министерство обороны показало работу оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по уничтожению инфраструктуры ВСУ. Крылатые ракеты ОТРК являются неуязвимыми для ПВО противника, так как создают электронные помехи на подлете к цели, рассказали в ведомстве.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. 19 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу анонсировал внедрение новых способов боевых действий, которые «позволят лучше адаптировать войска». В свою очередь глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации по защите республик Донбасса.