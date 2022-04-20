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Девушка сделала серый коридор дизайнерским и розовым и сэкономила

Metro: блогерша преобразила интерьер за 12 тысяч рублей и удивила подписчиков

Фото: @my_colourfulsquares

Блогерша Керри Лемон преобразила скучный интерьер своего дома и уложилась в 116 фунтов стерлингов (12 тысяч рублей). На то, как девушка смогла сделать лестницу на второй этаж дизайнерской и сэкономить, обратило внимание издание Metro.

По словам Керри, ей не нравились скучные серые стены лестницы и коридора, она также хотела избавиться от ковра. В магазине для ремонта она купила розовую краску, лак и листы декоративной позолоты. «Я хотела идти по коридору и улыбаться, чтобы это место приносило мне радость», — призналась она.

Коридор до преобразования

Фото: @my_colourfulsquares

Сначала Керри покрасила нижнюю часть стены над лестницей в розовый, оставив верх белым для контраста. После она повесила на стену плакаты, которые купила заранее. «Затем я покрасила лестницу в розовый и оклеила ступеньки позолотой. Если хочется добавить дома цвета, не бойтесь, вам понравится», — поощряет своих подписчиков 37-летняя Керри.

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Александра Лисица
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