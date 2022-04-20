Глава Россотрудничества поспорил с Поклонской о значении буквы Z

Глава Россотрудничества Примаков заявил, что Z символизирует освобождение Украины от зла

Глава Россотрудничества Евгений Примаков поспорил со своим заместителем Натальей Поклонской о значении символа Z. В своем Telegram-канале он пояснил, что упомянутая латинская буква, так же как и V, символизирует народную поддержку российской армии и «освобождение Украины от очевидного зла».

«Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными», — отреагировал он, пообещав сделать соответствующие выводы.

Примаков также заявил, что считает важным «говорить громко и ясно» о необходимости смены власти на Украине, так как поддержание легитимности режима, совершающего военные преступления, он считает странным.

После заявления главы Россотрудничества Поклонская написала в своем Telegram-канале, что призывает всех «к добру, состраданию». «Я говорю о том, что опасно слепо поклоняться любым символам — история этого не любит», — добавила она, уточнив, что разглядеть что-то «хорошее и светлое» у нее не получается.

«И если это нарушает мой должностной регламент, то, конечно, понесу наказание», — заключила она.

Ранее в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» она назвала букву Z символом трагедии и горя.

Буквы Z и V на бортах российской военной техники стали неофициальными символами поддержки спецоперации на Украине. Она была объявлена 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, по его словам, Россия ответила на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).