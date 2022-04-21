Россиянам назвали достойную альтернативу летнему отдыху на море

Эксперты туристического рынка назвали Байкал альтернативой Черному и Азовскому морям

Эксперты туристического рынка назвали Байкал достойной альтернативой летнему отдыху на побережьях Черного и Азовского морей. Об этом пишет интернет-портал «93.ru».

По словам представителей гостиничного бизнеса, из-за санкций и нестабильного курса рубля зарубежные поездки для большинства россиян стали недоступны, поэтому соотечественники чаще выбирают направления внутри страны, в том числе Байкал.

Купальный сезон на озере, как правило, начинается в середине июля и заканчивается в середине августа. Вода в это время года прогревается в среднем до плюс 24 градусов. «Идеальные места для отдыха на Байкале — Малое море и остров Ольхон. Также популярностью у туристов пользуется поселок Листвянка, поскольку это самая близкая к Иркутску точка, где можно посмотреть на озеро», — высказались специалисты.

По словам владельцев местных гостиниц и домов отдыха, количество бронирований на летний период в среднем такое же, как и в прошлом году. «Броней на лето уже много, но места пока есть. Июль и август у нас вообще-то всегда под завязку. Из-за ухода сервиса Booking.com пока зарезервированных номеров поменьше, но, думаю, скоро июль и август будут выкуплены полностью, — рассказал один из отельеров. При этом отмечается, что цены в большинстве гостиниц региона пока прошлогодние.

Ранее в апреле российские туристы назвали лучшие отечественные направления для путешествия мечты. Так, 24 процента признались в желании хоть раз отправиться на отдых на Байкал и своими глазами увидеть самое большое пресное озеро Земли.