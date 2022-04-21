Минобороны заявило об уничтожении 13 украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении российскими ПВО 13 украинских беспилотников

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что цели были сбиты в районах населенных пунктов Березовая, Бражковка, Верхнеторецкое, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения спецоперации уничтожены 511 принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотников.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава государства назвал успехом завершение боевой работы по освобождению города и поручил представить участвовавших в ней российских военных к госнаградам.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.