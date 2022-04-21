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Минобороны заявило об уничтожении 13 украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении российскими ПВО 13 украинских беспилотников
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что цели были сбиты в районах населенных пунктов Березовая, Бражковка, Верхнеторецкое, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения спецоперации уничтожены 511 принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотников.

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава государства назвал успехом завершение боевой работы по освобождению города и поручил представить участвовавших в ней российских военных к госнаградам.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

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Евгения Куликова
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