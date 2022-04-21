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В Донбассе обнаружили украинские пропагандистские комиксы

Военные НМ ЛНР нашли в Донбассе украинские пропагандистские комиксы для детей

Фото: Telegram-канал «Народная милиция ЛНР»

В ходе освобождения территории Луганской народной республики военнослужащими Народной милиции (НМ) ЛНР были найдены украинские пропагандистские комиксы для детей. Об этом оборонное ведомство народной республики сообщило в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили об обнаружении в Донбассе пропагандистских комиксов на украинском языке и обвинили Киев в пропаганде «русофобской политики среди детей».

В частности, там указали на то, что в найденных детских журналах российские солдаты и бойцы НМ ЛНР показаны как «кровожадные захватчики». В качестве доказательства ведомство опубликовало несколько страниц из комикса «Приключения Никитки», в котором были изображены боевые действия с участием военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), России и Луганской народной республики.

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В 2015 году в городе Черновцы на юго-западе Украины также был выпущен комикс «Украинские супергерои», основными персонажами которого стали Киборг, Укроп, Кобзарь и Волонтер Вера. Посредством подобных рисованных историй авторы попытались рассказать детям свою версию происходящего в Донбассе.

В 2007 году Тернопольская областная государственная администрация выпустила сборник комиксов «Украина в борьбе», автором которых был участник дивизии СС «Галичина» Леонид Перфецкий, а в 2008 году Союз украинской молодежи издал книгу с комиксами, посвященными убийству лидера украинских националистов Степана Бандеры.

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Алевтина Запольская
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