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Украинские телеканалы перестанут вещать в Крыму

Украинские телевышки для вещания в Крыму перенастроят на российские каналы

Фото: Globallookpress.com

Украинские телевышки, построенные на границе для вещания на Крым, перенастроят под российские телеканалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы полуострова по информационной политике Олега Крючкова.

По его словам, телевышки были построены в Херсонской области для трансляции украинского телевидения, теперь они начнут передавать сигнал в «обратную сторону».

«Эти вышки будут служить России и позволят сделать более стабильное вещание на территориях Херсонской и Запорожской областей», — сказал Крючков.

Он отметил, что в сетку вещания также будут включены крымские, донецкие и луганские телеканалы. Сроки завершения работ чиновник не уточнил.

Ранее стало известно, что Украина предложила России провести специальный раунд переговоров для освобождения заблокированных в Мариуполе солдат Вооруженных сил Украины и бойцов националистического батальона «Азов». Провести такую встречу представители Киева готовы без предварительных условий.

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Алевтина Запольская
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