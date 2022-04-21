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В США разочаровались в российских системах РЭБ

Defense News: в Пентагоне ожидали большего от российских систем РЭБ

Фото: SpaceX

Минобороны США ожидало большего от российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Украине. О разочаровании Пентагона пишет Defense News.

Издание уверяет, что в марте компании SpaceX якобы удалось «быстро помешать попыткам России заглушить спутниковую широкополосную связь Starlink», исправив всего одну строку программного кода.

По мнению директора отдела РЭБ в канцелярии министра обороны Соединенных Штатов Дэйва Тремпера, Пентагон ожидал от России «намного более сильных» систем радиоэлектронной борьбы. Тем не менее, специалист заметил, что успех SpaceX не означает, что все усилия России потерпели неудачу.

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В феврале американский журнал Popular Science написал, что российские комплексы РЭБ «Красуха-2» и «Красуха-4» способны блокировать сигналы спутниковой системы глобальной навигации Global Positioning System (GPS).

В июле 2021 года издание Breaking Defense сообщило, что в ходе испытаний американская Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) — система управления войсками, обеспечивающая взаимодействие с другими элементами противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО), успешно сбила две цели, имитирующие вражеские крылатые ракеты.

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Иван Потапов
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