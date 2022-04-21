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Samsung увеличит производство складных смартфонов

Инсайдер Росс Янг: Samsung выпустит больше складных смартфонов в 2022 году и снизит цену

Фото: globallookpress.com

Компания Samsung намерена увеличить поставки смартфонов со складной конструкцией в 2022 году. Об этом в своем Twitter заявил руководитель Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг (Ross Young).

По информации Янга, Samsung запланировала старт производства будущих флагманов Z Fold 4 и Z Flip 4 на июль. Специалисту стало известно, что компания более чем вдвое увеличила объемы производства — по сравнению с моделями Z Fold 3 и Z Flip 3, которые вышли в конце лета 2021 года.

«Это указывает на очень сильный запуск», — заявил аналитик. Также Росс Янг предположил, что корейский производитель снизит цены на складные устройства. В этом случае большее количество потребителей смогут приобрести себе смартфон со складным экраном.

По оценке автора, в 2022 году ожидается повышенная активность в сегменте складных устройств. Так, серьезные азиатские бренды — Oppo, OnePlus, Vivo и Xiaomi — собираются выпустить свои флагманские смартфоны за пределами Китая.

В середине февраля аналитики Canalys предсказали взрывную популярность складных смартфонов. По подсчетам специалистов, в 2021 году производители отгрузили на рынок 8,9 миллионов гаджетов данного типа. К 2024 году поставки складных смартфонов должны превысить 30 миллионов единиц.

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Андрей Ставицкий
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