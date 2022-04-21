МИД России назвал пять стран-гарантов для Украины

Представитель МИД России: пять постоянных членов СБ ООН могут стать гарантами для Украины

Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с ТАСС назвал пять возможных стран-гарантов для Украины.

По его словам, такими странами могут стать пять постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция). «На этих переговорах, помимо нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, предусматривающего ее демилитаризацию и денацификацию, рассматриваются вопросы предоставления ей гарантий безопасности со стороны ряда стран», — сказал он.

Как заявил представитель МИД, не исключены и другие опции, поэтому точный список еще не определен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в настоящий момент не знает, какие гарантии безопасности готовы предложить Киеву страны Запада. Украинский лидер также добавил, что существует разница между тем, чего хочет Киев, и тем, что готовы предложить его союзники.