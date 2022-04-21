Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД России назвал пять стран-гарантов для Украины

Представитель МИД России: пять постоянных членов СБ ООН могут стать гарантами для Украины

Фото: Pixabay

Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с ТАСС назвал пять возможных стран-гарантов для Украины.

По его словам, такими странами могут стать пять постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция). «На этих переговорах, помимо нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, предусматривающего ее демилитаризацию и денацификацию, рассматриваются вопросы предоставления ей гарантий безопасности со стороны ряда стран», — сказал он.

Как заявил представитель МИД, не исключены и другие опции, поэтому точный список еще не определен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в настоящий момент не знает, какие гарантии безопасности готовы предложить Киеву страны Запада. Украинский лидер также добавил, что существует разница между тем, чего хочет Киев, и тем, что готовы предложить его союзники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал условие для завершения спецоперации на Украине
МИД России назвал пять стран-гарантов для Украины
Немецкий экономист спрогнозировал крах евро
Канцлеру Германии предрекли отставку из-за поставок оружия Украине
В США захотели закрыть программу разработки подводных беспилотников
В США предложили пожить в «самом уединенном» доме мира
Экс-чиновник Украины рассказал о возможном местоположении Медведчука
В Греции заявили о приближении невыносимой ситуации из-за цен после санкций
Си Цзиньпин заявил о недопустимости выбрасывания какой-либо страны «за борт»
Объяснена причина сближения Польши и США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.