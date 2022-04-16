Зеленский признал отсутствие конкретики по гарантиям безопасности от Запада

Зеленский: без подтверждения гарантий безопасности Киев и Москва не смогут договориться

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в настоящий момент не знает, какие гарантии безопасности готовы предложить Киеву страны Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский лидер также добавил, что существует разница между тем, чего хочет Киев, и тем, что готовы предложить его союзники. По его мнению, без подтверждения точных гарантий Украина и Россия не смогут окончательно договориться. Зеленский признал, что это также влияет на ход переговоров и выразил опасение, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, равносильные гарантиям союзников по НАТО.

«Это точно гарантии безопасности или это иллюстрация? И если это будет иллюстрация, то тогда совсем по-другому надо разговаривать с Российской Федерацией», — пояснил он. Зеленский также уточнил, что о конкретике можно будет говорить после того, как будут получены ответы от пяти-семи стран. По его оценке, на это уйдет около семи-десяти дней.

Ранее о готовности стать гарантами безопасности Украины уже заявили Великобритания, Германия, Италия, Франция, Польша.