В Италии заявили о готовности стать гарантом нейтралитета Украины

Глава МИД Италии заявил о готовности правительства гарантировать нейтралитет Украины

Правительство Италии готово способствовать мирному процессу и гарантировать нейтралитет Украины. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо после встречи в Баку со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает La Repubblica.

«Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций, и никогда не отказываясь от дипломатического канала», — заверил Ди Майо.

По его словам, после встречи российской и украинской стороны в Турции можно говорить о прогрессе в переговорах. Глава МИД Италии подчеркнул, что считает приоритетными продолжение диалога и гуманитарное перемирие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и ЕС фразой «выход есть». «Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы», — сказал он.