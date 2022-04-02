Песков прокомментировал отношения России и ЕС фразой «выход есть»

Пресс-секретарь Песков об отношениях России и ЕС: всегда есть выход из любой конфронтации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из любой конфронтации всегда можно найти выходы. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о сложных отношениях России со странами Евросоюза в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

«Выходы всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы», — сказал он.

Ранее Песков назвал условие для переоценки отношений России и Европы. По его мнению, страны ЕС пересмотрят отношения с Россией после того, как они «протрезвеют от американского бурбона».

Новое обострение отношений России и Запада произошло после начала военной спецоперации на Украине — она началась 24 февраля. В отношении российских предпринимателей, чиновников и организаций на Западе были введены санкции. Ряд иностранных компаний заявили о прекращении или приостановке деятельности в России.