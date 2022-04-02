Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле назвали условие для переоценки отношений России и Европы

Песков заявил о необходимости ЕС «протрезветь» для переоценки отношений с Россией

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Страны Европы пересмотрят отношения с Россией после того, как они «протрезвеют от американского бурбона», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента — Европы, даже Евразии, тогда придет», — назвал Песков срок переоценки отношений с ЕС. Глава пресс-службы президента счел, что такое время наступи не в ближайшей перспективе.

Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
В Кремле назвали условие для переоценки отношений России и Европы
Руководителя федерации кудо по ДФО арестовали по подозрению в руководстве бандой
Чемпионка России по марафону пожаловалась на невыплату денег
В Росгвардии заявили о предотвращении теракта под Киевом
Пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова решила вернуться на сцену
Косачев заявил об отсутствии стремления России восстановить «советскую империю»
Газопровод «Ямал — Европа» перешел в режим реверса
«Росатом» заявил об отсутствии проблемы в переходе к расчетам в рублях
В Польше рассказали о неэффективности санкций против России
Турция выделит суда для эвакуации из Мариуполя по морю
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.