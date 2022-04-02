В Кремле назвали условие для переоценки отношений России и Европы

Песков заявил о необходимости ЕС «протрезветь» для переоценки отношений с Россией

Страны Европы пересмотрят отношения с Россией после того, как они «протрезвеют от американского бурбона», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента — Европы, даже Евразии, тогда придет», — назвал Песков срок переоценки отношений с ЕС. Глава пресс-службы президента счел, что такое время наступи не в ближайшей перспективе.