Открытое горение в оборонном НИИ в Твери ликвидировали

ТАСС: пожарные ликвидировали открытое горение в тверском НИИ войск ВКО

Пожарные ликвидировали открытое горение в научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО) России в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разбор сгоревших конструкций», — заявил собеседник агентства.

О пожаре в оборонном НИИ в Твери стало известно 21 апреля. Отмечается, что возгорание началось на втором этаже здания, затем по деревянным перекрытиям и пустотам распространился огонь. По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.

На данный момент известно о семи погибших. Источник агентства добавил, что их число может возрасти. Также в результате пожара пострадали около 30 человек.

Ранее в сети появилось снятое очевидцами видео происшествия, на кадрах которого виден столб черного дыма, поднимающийся от здания НИИ.