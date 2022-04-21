Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Открытое горение в оборонном НИИ в Твери ликвидировали

ТАСС: пожарные ликвидировали открытое горение в тверском НИИ войск ВКО

Фото: Пресс-служба правительства Тверской области / РИА Новости

Пожарные ликвидировали открытое горение в научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО) России в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разбор сгоревших конструкций», — заявил собеседник агентства.

О пожаре в оборонном НИИ в Твери стало известно 21 апреля. Отмечается, что возгорание началось на втором этаже здания, затем по деревянным перекрытиям и пустотам распространился огонь. По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.

На данный момент известно о семи погибших. Источник агентства добавил, что их число может возрасти. Также в результате пожара пострадали около 30 человек.

Ранее в сети появилось снятое очевидцами видео происшествия, на кадрах которого виден столб черного дыма, поднимающийся от здания НИИ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Открытое горение в оборонном НИИ в Твери ликвидировали
Samsung увеличит производство складных смартфонов
Российская студентка предстанет перед судом за ложный донос об изнасиловании
Пчелы в США уменьшились из-за изменения климата
Названы методы борьбы с болью в суставах
Специалисты по сну назвали способ избавиться от храпа навсегда с помощью мяча
В Твери произошел крупный пожар в оборонном НИИ
Центробанк представил прогноз по курсу рубля и росту цен
Молдавия на два месяца продлила действие режима ЧП
Минобороны сообщило об уничтожении 64 военных объектов Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.