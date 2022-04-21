Пожар в оборонном НИИ в Твери сняли с воздуха

В сети появились снятые с воздуха кадры пожара в НИИ войск ВКО в Твери

В сети появились снятые с воздуха кадры пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны. Их публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что из здания валят большие черные клубы дыма. Из-за возгорания ухудшена видимость на близлежащих улицах.

О возгорании в оборонном НИИ в Твери сообщили в МЧС в четверг, 21 апреля. Представитель скорой помощи рассказал ТАСС, что погиб один человек, пострадали 20. Власти официально не подтвердили эту информацию. Возгорание могло произойти из-за аварийной работы электросети, утверждает другой источник агентства.