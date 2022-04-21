Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы российские города с наилучшей туристической инфраструктурой

Вице-президент РСТ заявил, что большинство пятизвездочных отелей России находятся в Москве

Фото: Shutterstock

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал российские города с наилучшей туристической инфраструктурой. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам специалиста, большинство отелей премиум-сегмента находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани — на их долю приходится 75 процентов всех пятизвездочных гостиниц страны.

При этом Барзыкин заявил, что высокие цены в местах размещения туристов в большинстве случаев объясняются низкой конкуренцией. Эксперт считает, что, когда отелей будет достаточно, стоимость проживания в них снизится.

Ранее сообщалось, что, по оценке представителей туротрасли, проживание в некоторых гостиницах Сочи подорожало по сравнению с прошлым годом на 30 процентов. По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, туры на майские праздники в Египет или Турцию выходят дешевле, чем в Сочи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Власти подтвердили гибель шести человек в оборонном НИИ в Твери
Названы самые модные босоножки на лето 2022 года
В Москве обвалились продажи квартир
Стало известно о людях под завалами горящего здания НИИ в Твери
Exxon Mobil наметил срок полного ухода из России
Майк Тайсон избил пассажира в самолете
Россиянина засудили за продажу взломанной PlayStation
На крыше храма нашли письма времен Великой Отечественной войны
Мэр Варшавы пожаловался на наплыв беженцев с Украины
Стало известно о внезапных доходах кутюрье Вячеслава Зайцева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.