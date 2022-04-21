Названы российские города с наилучшей туристической инфраструктурой

Вице-президент РСТ заявил, что большинство пятизвездочных отелей России находятся в Москве

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал российские города с наилучшей туристической инфраструктурой. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам специалиста, большинство отелей премиум-сегмента находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани — на их долю приходится 75 процентов всех пятизвездочных гостиниц страны.

При этом Барзыкин заявил, что высокие цены в местах размещения туристов в большинстве случаев объясняются низкой конкуренцией. Эксперт считает, что, когда отелей будет достаточно, стоимость проживания в них снизится.

Ранее сообщалось, что, по оценке представителей туротрасли, проживание в некоторых гостиницах Сочи подорожало по сравнению с прошлым годом на 30 процентов. По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, туры на майские праздники в Египет или Турцию выходят дешевле, чем в Сочи.