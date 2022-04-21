Число попавших в больницу после пожара в оборонном НИИ в Твери выросло

ТАСС: число госпитализированных после пожара в НИИ войск ВКО в Твери увеличилось до 13

Число госпитализированных после пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВКО) в Твери выросло до 13. Об этом со ссылкой на представителей больниц, куда доставили пострадавших, пишет ТАСС.

Уточняется, что из них пятеро попали в реанимацию, нейрохирургию и травматологию в состоянии разной степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что в Тверскую областную клиническую больницу доставили семь человек. Известно также о двух погибших.

О пожаре в оборонном НИИ в Твери стало известно в четверг, 21 апреля. Возгорание возникло на втором этаже здания, по деревянным перекрытиям и пустотам огонь стремительно распространился.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать аварийный режим работы электросети. Со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Тверской области ТАСС уточняет, что угрозы распространения огня на соседние здания нет.