Оценена готовность БКЛ

Заммэра Бочкарев заявил, что северо-восточный участок БКЛ готов на 90 процентов

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена готов на 90 процентов. Так стадию работ на этом отрезке оценил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщает сайт мэра Москвы.

«На северо-восточном участке большого кольца сейчас строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща". Каждая из них в высокой степени готовности — более 85 процентов», — заявил Бочкарев и добавил, что на станциях на данный момент ведут архитектурную отделку и устанавливают инженерные системы.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, быстрее всего работы завершатся на станции «Сокольники». «На платформенном участке близится к завершению архитектурная отделка, отделочные работы также идут в двух вестибюлях. Продолжается сооружение двух зон пересадки на Сокольническую линию, ведется монтаж инженерных систем станции», — пояснил специалист.

Помимо трех строящихся станций, в состав БКЛ войдут входит соединительная ветка в электродепо «Нижегородское», а также станции «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» — они уже построены и временно включены в состав Некрасовской линии метро.

В декабре 2021 года запустили пассажирское движение на десяти станциях БКЛ — от «Мневников» до «Каховской». Семь из них являются пересадочными и позволяют перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров. Всего на БКЛ будет 31 станция, полностью строительство планируют завершить в 2022 году.